Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в комментарии для "Радио Свобода".

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Что сказала Стефанишина о разговоре с ЕС о мобилизации

Ольга Стефанишина отметила, что вопрос о возрасте мобилизованных в Украине поднимали с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе.

Но я и рада, что этот вопрос поднимали, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни системы планирования тренировки и оснащения украинских бригад,

– сказала вице-премьер.

Она отметила, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине.

"И так же я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных. При условии надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это, (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет – 24 Канал) скажем так, неприемлемая позиция", – объяснила Стефанишина.

Она также отметила, что проговорила этот вопрос, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности – Каей Каллас.

К слову, ранее призывы о снижении мобилизационного возраста в Украине звучали от американских чиновников. По данным журналистов The Telegraph, этот вопрос даже определенным образом ухудшил отношения между Владимиром Зеленским и Джо Байденом из-за разной позиции.