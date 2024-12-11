Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Известно, что заявление украинского лидера по мобилизации называют "одной из самых откровенных атак" на президента Джо Байдена, поскольку в США неоднократно выражали обеспокоенность из-за недостатка личного состава.

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Какие отношения между Киевом и Вашингтоном

Запад призвал главу государства снизить мобилизационный возраст в Украине, что бы позволило призывать молодых ребят. Там считают, что это бы могло изменить ситуацию на фронте в лучшую сторону и помогло бы сдерживать российское наступление, однако в Киеве подобную инициативу рассматривать не спешат.

Владимир Зеленский категорически выступил против этого, отметив, что приоритетом пока сохраняется обеспечение уже имеющихся бригад техникой и подготовки бойцов. Он также сказал, что Путин боится только новоизбранного президента Дональда Трампа, и, вероятно, Китая.

Украинский президент нанес прощальный удар, направленного непосредственно на Байдена, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире,

– пишет издание.

К слову, еще в октябре советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял о "давлении" на президента Зеленского со стороны американских политиков, в частности демократов и республиканцев по мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.