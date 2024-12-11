Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Відомо, що заяву українського лідера щодо мобілізації називають "однією з найбільш відвертих атак" на президента Джо Байдена, оскільки у США неодноразово висловлювали стурбованість через нестачу особового складу.

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Які відносини між Києвом і Вашингтоном

Захід закликав главу держави знизити мобілізаційний вік в Україні, що б дозволило призивати молодих хлопців. Там вважають, що це б могло змінити ситуацію на фронті у кращий бік та допомогло б стримувати російський наступ, проте у Києві подібну ініціативу розглядати не поспішають.

Володимир Зеленський категорично виступив проти цього, зазначивши, що пріоритетом наразі зберігається забезпечення уже наявних бригад технікою та підготовки бійців. Він також сказав, що Путін боїться лише новообраного президента Дональда Трампа, і, ймовірно, Китаю.

Український президент завдав прощального удару, спрямованого безпосередньо на Байдена, який ще 42 дні залишатиметься найвпливовішим лідером у світі,

– пише видання.

До слова, ще у жовтні радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв про "тиск" на президента Зеленського з боку американських політиків, зокрема демократів та республіканців щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років.