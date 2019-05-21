Снижение тарифов может привести к серьезному кризису, – Гройсман

Если бы тарифы можно было снизить и это не шло в разрез с международными договорами, правительство бы давно пошло на это. Если же делать это сейчас, то следствием может стать серьезный кризис в стране.

Обязательства по ценам на газ, например, были взяты правительством еще в 2008 году, а дальше – переподписывались в последующие годы. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

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Что касается тарифов, если бы их снижение было возможным я бы это сделал еще позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса,

– подчеркнул премьер.

Отметим, что с 1 мая в Украине была снижена цена на газ для населения и тепловой генерации с 8550 гривен до 8247 за тысячу кубометров.

Подробно о том, как "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях – в материале 24 канала

Кстати, 21 мая в Украину прибыла миссия МВФ. По итогам ее работы должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов. Среди требований МВФ к Украине – уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведение реформы в банковском секторе и уменьшение дефицита госбюджета.