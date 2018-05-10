Снять Путина с должности могут только к нему приближенные, – Яковина

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в очередной раз принял президентскую присягу и продлил срок узурпации власти в России. Теперь он имеет право находиться на посту президента РФ еще шесть лет до 2024 года.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

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Журналист отметил, что честных выборов в этой стране уже давно не было. Реального оппозиционера Бориса Немцова с молчаливого согласия Путина убили под стенами Кремля. А Алексея Навального, способного составить достойную конкуренцию Владимиру Путину, к выборам просто не допустили.

Примерно то же самое было и в прошлый раз, поэтому можно смело говорить, что Владимир Путин и его люди – это и есть настоящая криминальная хунта, захватившая власть в Российской Федерации,

– отметил Яковина.

Снять Путина с должности могут только ему приближенные. Но для этого необходимо выполнить перечень определенных условий. Во-первых, с Путиным элите должно быть хуже, чем без него. Во-вторых, у Путина должен быть наследник. В-третьих, народ в столице должен поддержать смену власти.

Иван Яковина также добавил, что Москва очень устала от президента Владимира Путина и поддержит любого, кто выступит против него. Ярким подтверждением этого является то, что митинги в российской столице приобретают жестокость.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир"