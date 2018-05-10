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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Зняти Путіна з посади можуть тільки до нього наближені, – Яковина

412 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / www.obozrevatel.com

У понеділок, 7 травня, Володимир Путін в черговий раз прийняв президентську присягу та продовжив термін узурпації влади в Росії. Тепер він має право перебувати на посаді президента РФ ще шість років до 2024 року.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Журналіст зазначив, що чесних виборів в цій країні вже давно не було. Реального опозиціонера Бориса Нємцова за мовчазної згоди Путіна убили під стінами Кремля. А Олексія Навального, здатного скласти гідну конкуренцію Володимиру Путіну, до виборів просто не допустили.

Приблизно те ж саме було і минулого разу, тому можна сміливо говорити, що Володимир Путін і його люди – це і є справжня кримінальна хунта, що захопила владу в Російській Федерації,
– наголосив Яковина.

Зняти Путіна з посади можуть тільки до нього наближені. Але для цього необхідно виконати перелік певних умов. По-перше, з Путіним еліті має бути гірше, ніж без нього. По-друге, у Путіна має бути спадкоємець. По-третє, народ в столиці повинен підтримати зміну влади.

Іван Яковина також додав, що Москва дуже втомилася від президента Володимира Путіна і підтримає будь-кого, хто виступить проти нього. Яскравим підтвердженням цього є те, що мітинги в російській столиці набувають жорстокості. 

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир"

 

Теги: Москва Відеоблоги Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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