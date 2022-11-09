При прохождении медицинской комиссии делают вывод, пригоден ли человек к службе. 24 канал подробнее расскажет, кого могут снять с воинского учета.
Важно Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации
Категории непригодности к военной службе
- Ограниченно пригодный,
- непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время,
- непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.
Исключение из воинского учета – что это значит
Согласно закону Украины, мобилизации не подлежат военнообязанные, признанные комиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета.
Снятие с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.
Однако, если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать на медицинскую комиссию и проверить состояние здоровья.
Кто может демобилизоваться во время войны
Во время действия особого периода и военного положения от службы могут быть освобождены мобилизованные:
- соискатели профессионального образования;
- соискатели профессионального высшего образования;
- соискатели высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты;
- докторанты.
Закончится ли общая мобилизация в Украине до конца года
Мобилизация граждан Украины зависит от ситуации на фронте. Она продлится до конца российского вторжения.
Так, решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства должно быть пересмотрено до 21 ноября. Вероятно, ее продолжат.
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