При прохождении медицинской комиссии делают вывод, пригоден ли человек к службе. 24 канал подробнее расскажет, кого могут снять с воинского учета.

Важно Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Категории непригодности к военной службе

Ограниченно пригодный,

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время,

непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.

Обратите внимание! Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия.

Исключение из воинского учета – что это значит

Согласно закону Украины, мобилизации не подлежат военнообязанные, признанные комиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета.

Снятие с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Однако, если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать на медицинскую комиссию и проверить состояние здоровья.

Кто может демобилизоваться во время войны

Во время действия особого периода и военного положения от службы могут быть освобождены мобилизованные:

соискатели профессионального образования;

соискатели профессионального высшего образования;

соискатели высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Закончится ли общая мобилизация в Украине до конца года

Мобилизация граждан Украины зависит от ситуации на фронте. Она продлится до конца российского вторжения.

Так, решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства должно быть пересмотрено до 21 ноября. Вероятно, ее продолжат.

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