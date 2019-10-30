Снятие неприкосновенности с Дубневича: комитет Рады рассматривает представление ГПУ

Регламентный комитет Верховной Рады начал рассмотрение представлений генпрокурора Руслана Рябошапки о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Ярослава Дубневича.

Участие в заседании Регламентного комитета принимают генеральный прокурор Руслан Рябошапка и сам народный депутат Богдан Дубневич.

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Также на заседании присутствовал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он подчеркнул, что по мнению его подчиненных, Дубневич стоит на вершине схемы вывода денег из "Укрзализныци".

Сам Дубневич заявляет, что представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности, задержании и аресте не содержат доказательств и должно быть возвращено Руслану Рябошапке. По его словам, сформированные следствием в представлении причинно-следственные связи являются предположениями и очевидной манипуляцией и построены в форме несомненного приговора, что уже является давлением на Верховную Раду.

Дубневичу объявят подозрение по двум эпизодам:

– ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

– другое дело касается коррупционных схем путем закупки для предприятий Укрзализныци. Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

В результате они использовали "заработанные" деньги по своему усмотрению.

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Что известно о братьях Дубневичах?Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.



Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельсов и шпал.



Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичей фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, которые ранее работали в их компаниях. Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.