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      Зняття недоторканності з Дубневича: комітет Ради визнав обґрунтованим подання ГПУ

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      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / 112.ua

      Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.

      Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 30 жовтня. Участь у засіданні Регламентного комітету взяв генеральний прокурор Руслан Рябошапка та сам народний депутат Ярослав Дубневич.

      До теми: Зняття недоторканості з Дубневича: у "Слузі народу" обіцяють підтримати

      Також на засіданні був присутній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він наголосив, що на думку його підлеглих, Дубневич стоїть на вершині схеми виведення грошей з "Укрзалізниці".

      Сам Дубневич заявив, що подання Генеральної прокуратури щодо зняття з нього недоторканності, затримання та арешту не містять доказів і мають бути повернуті Руслану Рябошапці. За його словами, сформовані слідством у поданні причинно-наслідкові зв'язки є припущеннями та очевидною маніпуляцією, і побудовані у формі безсумнівного вироку, що вже є тиском на Верховну Раду.

      Дубневичу оголосять підозру у двох епізодах:

      – неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

      – інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства Укрзалізниці. Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

      У результаті вони використовували "зароблені" гроші на власний розсуд.

      Важливо: "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми

      Що відомо про братів Дубневичів?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.

      Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.

      Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях. Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.

      Дивіться пряме включення кореспондентів 24 каналу:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Дубневич Богдан Васильович
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