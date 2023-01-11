О сносе памятника Екатерине в Одессе уже никто не вспоминает. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, разве что очень "большая страна", союзник России, Эритрея отреагировала не на то, что будут возвращать памятники.

Обратите внимание В Днепре демонтировали советские памятники Ефиму Пушкину и Александру Матросову

Спикер подчеркнул, как оказалось, этот эритрейский чиновник вроде бы учился в Одессе и ему очень нравилась Екатерина.

"Я хочу ему напомнить, что когда он учился, судя по его возрасту, Екатерины и близко там не было. Поэтому или он солгал, или очень хотел понравиться России",

– подчеркнул Братчук.

В Одессе прокомментировали слова посла Эритреи в России по поводу памятника Екатерине: смотрите видео

О памятнике Екатерине уже не вспоминают

По его мнению, о том, что одесситы избавились от памятника Екатерины, уже давно забыли.

"Я не вижу, что кто-то по этому поводу разворачивает работу в социальных сетях. Сейчас есть более болезненные точки. К примеру, мобилизация", – заметил он.

По его словам, когда в России начинаются разговоры о мобилизации, которая и не прекращалась там, россияне начинают забрасывать нам фейки.

Мол, в Одессе, в частности, на железнодорожном вокзале забирают людей силой, даже с ограниченными физическими возможностями, и везут в ближайший военкомат. Кстати, от железнодорожного вокзала можно и пешком дойти,

– рассказал представитель Одесской областной военной администрации.

Также он назвал еще одну такую болезненную точку – энергетический рынок.

"Снова распространяют фейки, что отдаем энергию на Киев и Львов и экспортируем ее", - отметил Братчук

Он подчеркнул, что такие темы сейчас наиболее распространены, а о памятнике Екатерине уже не вспоминают.

Ситуация в Одессе: последние новости