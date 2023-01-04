Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что Россия будет и дальше использовать комбинированные обстрелы: ракетами и дронами.

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По словам Братчука, 4 января 2023 года в Черном море на боевое дежурство традиционно вышли русские корабли.

Возможность комбинированной атаки

Вероятность подготовки следующей массированной атаки есть, ведь даже подлодки могут производить пуски из бухт временно оккупированного Севастополя, где сейчас находятся. Так было в декабре 2022 года, когда использовали калибры.

Конечно, враг постарается комбинировать удары, ведь в России существует дефицит ракет. Поэтому используются очень часто дроны-камикадзе,

– добавил Братчук.

В частности, в Одессе удары по энергетической структуре были осуществлены иранскими дронами, и именно они имели тяжелые последствия.

"Но сроки обстрелов изменяются, промежуток времени между обстрелами меняется и становится для России действительно критическим", – заметил представитель Одесской ОВА.

Как изменяются промежутки между ракетными ударами: смотреть видео

Куда в Одессе целят оккупанты

Россияне планируют обстрелы, специально выбирают цели, убежден Братчук.

Они выбирают именно гражданские об'объекты, об'объекты энергетической инфраструктуры и пытаются бить также по тем местам, где есть скопление людей. Это по всей Украине, Одеса не исключение,

– добавил спикер.

Россияне оказывают физическое и психологическое давление на людей, действуют как террористы, заблаговременно планируют и готовят, потому что не могут победить нас на поле боя, подытожил эксперт.

Последний массированный обстрел в цифрах