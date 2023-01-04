Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, що Росія й надалі використовуватиме комбіновані обстріли: ракетами та дронами.
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За словами Братчука, 4 січня 2023 року Чорному морі на бойове чергування традиційно вийшли російські кораблі.
Можливість комбінованої атаки
Ймовірність підготовки наступної масованої атаки є, адже навіть підводні човни можуть робити пуски з бухт тимчасово окупованого Севастополя, де зараз перебувають. Так було у грудні 2022 року, коли використовували калібри.
Звичайно, ворог намагатиметься комбінувати удари, адже в Росії існує дефіцит ракет. Тому використовуються дуже часто дрони-камікадзе,
– додав Братчук.
Зокрема, в Одесі удари по енергетичній структурі були здійснені іранськими дронами, і саме вони мали найважчі наслідки.
"Але терміни обстрілів змінюються, проміжок часу між обстрілами змінюється і стає для Росії дійсно критичним", – зауважив речник Одеської ОВА.
Як змінюються проміжки між ракетними ударами: дивитись відео
Куди в Одесі цілять окупанти
Росіяни планують обстріли, спеціально обирають цілі, переконаний Братчук.
Вони обирають саме цивільні об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури і намагаються бити також по тих місцях, де є скупчення людей. Це по всій Україні, Одещина не виняток,
– додав спікер.
Росіяни створюють фізичний та психологічний тиск на людей, діють як терористи, завчасно планують та готують, бо не можуть перемогти нас на полі бою, підсумував експерт.
Останній масований обстріл в цифрах
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 31 грудня 2022 року росіяни випустили по Україні понад 20 крилатих ракет.
- Силами й засоби ППО знищили 12 крилатих ракет: 6 – в межах Київської, 5 – в межах Житомирської та 1 – у межах Хмельницької областей.
- В Києві загинув літній чоловік. Також під час таки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Загалом внаслідок ракетного обстрілу зафіксовано 20 поранених у столиці.