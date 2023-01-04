Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, що Росія й надалі використовуватиме комбіновані обстріли: ракетами та дронами.

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За словами Братчука, 4 січня 2023 року Чорному морі на бойове чергування традиційно вийшли російські кораблі.

Можливість комбінованої атаки

Ймовірність підготовки наступної масованої атаки є, адже навіть підводні човни можуть робити пуски з бухт тимчасово окупованого Севастополя, де зараз перебувають. Так було у грудні 2022 року, коли використовували калібри.

Звичайно, ворог намагатиметься комбінувати удари, адже в Росії існує дефіцит ракет. Тому використовуються дуже часто дрони-камікадзе,

– додав Братчук.

Зокрема, в Одесі удари по енергетичній структурі були здійснені іранськими дронами, і саме вони мали найважчі наслідки.

"Але терміни обстрілів змінюються, проміжок часу між обстрілами змінюється і стає для Росії дійсно критичним", – зауважив речник Одеської ОВА.

Як змінюються проміжки між ракетними ударами: дивитись відео

Куди в Одесі цілять окупанти

Росіяни планують обстріли, спеціально обирають цілі, переконаний Братчук.

Вони обирають саме цивільні об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури і намагаються бити також по тих місцях, де є скупчення людей. Це по всій Україні, Одещина не виняток,

– додав спікер.

Росіяни створюють фізичний та психологічний тиск на людей, діють як терористи, завчасно планують та готують, бо не можуть перемогти нас на полі бою, підсумував експерт.

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