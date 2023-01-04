Також в окупантів невелика кількість цих снарядів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

До теми Блеф та імітація: чому Росія не здійснює пуски "Кинджалів" з Білорусі

Чому Росія не використовує "Кинджали"

За словами Скібіцького, "Кинджали" – це новий вид озброєння. Нині у Росії є проблема з літаками-носіями – МіГ-31.

Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – в одного з них спалахнув двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так вже й багато,

– розповів представник розвідки.

Скібіцький зазначив, що якщо у загарбників закінчиться запас "Кинджалів", то їм не буде чим залякувати світ.

Представник розвідки додав, що наразі російські військові використовують "Кинджали" для демонстрації та залякування, що цю зброю ніхто не може збити.

"Відповідно, цим вони підтримують напругу у можливості застосування цієї зброї не лише проти нас, а й проти інших європейських країн", – підкреслив Скібіцький.

Скільки часу летять "Кинджали"

Нещодавно військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів, що російські гіперзвукові ракети "Кинджал" із території Білорусі здатні долетіти до України за хвилини.

За його словами, Міг-31 може розігнатися до максимальної швидкості на висоті 10 тисяч метрів та скинути ракету. Відповідно ракета вже матиме певну швидкість та висоту і далі працюватиме у своєму режимі.

Тому швидкість ракети може сягати близько 4 – 5 махів на низхідній траєкторії.