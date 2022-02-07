Из-за порывов ветра оторвался кусок кровли центрального вокзала города. Спасатели создали для людей безопасный проход. А в замке Сфорцеско сорвалась часть черепицы.

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Вырванные флаги и закрытые парки

Бешеный ветер вырвал флаги Италии, Ломбардии и ЕС перед входом в здание Регионального совета. А рабочий из-за стихии упал с лесов и получил серьезную травму. Его вертолетом доставили в больницу.

Администрация Милана решила закрыть парки и призывает горожан остерегаться неогороженных деревьев. В городе Монца власти, кроме парков, закрыли также кладбища.



Стихия снесла кровли крыш / Фото Rainews

В результате падения дерева 64-летний мужчина и 66-летняя женщина в Милане получили серьезные травмы. Оба оказались в больнице. У мужчины травмирован живот, ноги и плечи, а у женщины – спина и колени.

Стихия в других регионах Италии

В Сеграте спасателям пришлось эвакуировать детский сад. Там из-за сильных порывов ветра сорвало крышу.

Трагедия произошла в Ничелино. Там шквальный ветер обрушил сарай. Его стены упали на автомобили, которые были припаркованы вдоль улицы. А за несколько минут до этого двух рабочих переехал фургон. Повреждены еще 3 авто.

Шквальный ветер в Украине

Стихия в январе этого года не обошла и наше государство. В частности, 14 января во многих городах ветер повалил новогодние елки. Он достигал 27 метров в секунду. Спасатели не раз объявляли штормовое предупреждение.

Натворила непогода бед и на Львовщине 30 января. В селе Новоселище штормовой ветер сорвал кровлю частного дома и помещения приюта для пожилых людей.

Также 14 января в Дарницком районе столицы сильный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль. Лобовое стекло было разбито, на нем образовалась большая "паутина". К счастью, тогда никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.

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