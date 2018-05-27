Сноуден рассказал о симпатиях Трампа к Путину

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства нацбезопасности США Сноуден заявил, что никто так не любит президента России Владимира Путина, как его американский коллега Дональд Трамп.

Об этом сообщает Huffington Post.

При этом Снуден отметил, что американцам "не стоит надеяться", на то, что специальный прокурор США Роберт Мюллер сможет доказать "связь" Трампа с Москвой, которую отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

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Никто в мире не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком много, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа,

– сказал экс-агент АНБ и ЦРУ.

Сообщается, что Сноуден также высказал сомнение, что российские власти могли "завербовать" президента США.

"Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут знает, что это дохлый номер. Не похоже, что такого человека, как он, хотели бы использовать в сложной роли "засланного казачка", когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения", – пояснил экс-шпион.

Однако, по словам Сноудена, это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией.