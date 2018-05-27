Сноуден розповів про симпатії Трампа до Путіна

Колишній працівник Центрального розвідувального управління та Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден заявив, що ніхто так не любить президента Росії Володимира Путіна, як його американський колега Дональд Трамп.

Про це повідомляє Huffington Post.

При цьому Снуден зазначив, що американцям "не варто сподіватися", на те, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер зможе довести "зв'язок" Трампа з Москвою, який заперечують як у Кремлі, так і в Білому домі.

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Ніхто у світі не любить Путіна так, як Трамп. Але думаю, що люди хочуть занадто багато, сподіваючись, що розслідування Мюллера знайде об'єктивні докази проти Трампа,

– сказав екс-агент АНБ і ЦРУ.

Повідомляється, що Сноуден також висловив сумнів, що російська влада могла "завербувати" президента США.

"Чесно кажучи, будь-хто, хто чув, як Трамп говорить, протягом трьох хвилин знає, що це дохлий номер. Не схоже, що таку людину, як він, хотіли б використовувати у складній ролі "засланого козачка", коли він навіть не може згадати, що він збирався сказати в кінці речення", – пояснив екс-шпигун.

Водночас, за словами Сноудена, це не означає, що Трамп не хотів співпрацювати з Росією.