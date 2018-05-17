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ФБР вело тайное расследование связей Трампа с Россией еще до начала выборов в США, – NYT

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ФБР вело тайное расследование связей Трампа с Россией еще до старта президентской гонки в США
ФБР вело тайное расследование связей Трампа с Россией еще до старта президентской гонки в США / Коллаж Countercurrents

За 100 дней до президентской кампании в США в 2016 году ФБР начало секретную операцию, результаты которой заложили фундамент расследования возможного заговора штаба Дональда Трампа с Россией.

Об этом пишет The New York Times.

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Как отмечается, летом 2016 года, ФБР отправило в Лондон несколько своих агентов с секретной миссией. Задачей разведчиков была встреча с послом Австралии, у которого были доказательства того, что один из советников Дональда Трампа-младшего заранее знал о вмешательстве России в выборы в США.

"Высшие австралийские чиновники нарушили дипломатический протокол и позволили послу Александру Даунеру описать свою встречу с советником предвыборного штаба Трампа Джорджем Пападопулосом", – говорится в статье.

Отчет агентов ФБР лег в основу дела, которое год назад стало расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о влиянии России на американские выборы 2016 года, уточняют журналисты.

Но тогда небольшая группа сотрудников ФБР знала его только под кодовым названием "Ураган перекрестного огня",
– добавляет издание.

В первые месяцы ФБР вело расследование по четырем помощникам кампании Трампа: Майкл Флинн, Пол Манафорт, Картер Пейдж и Джордж Пападопулос. ФБР хотело быстро узнать, влияло ли российское правительство на кампанию Трампа. Один из вариантов, который рассматривался сотрудниками бюро – допрос членов предвыборного штаба об их контактах с Кремлем, отмечается далее.

"По словам двух бывших сотрудников ФБР, это (разговор с помощниками Трампа – "24") обсуждалось, но не было осуществлено, так как допрос свидетелей или запрос о предоставлении документов мог сделать расследование публичным, а именно этого в разгар президентской гонки спецагенты пытались избежать", объясняют авторы публикации.

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В конце октября 2016 года в ФБР признали, что ведут расследование, но призывали к сдержанности. За две недели до инаугурации Трампа высокопоставленные сотрудники спецслужб проинформировали главу Белого дома об атаках российских хакеров и о том, что Путин пытался посеять хаос на выборах, ослабить Клинтон и помочь президенту США выиграть.

Напомним, в конце 2017 издание The New York Times сообщило, что расследование о возможных связях штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Великобритании Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила об этом событии ФБР.

Теги: Новости России Расследования Новости политики Новости США Дональд Трамп Выборы в США
Источник: 24 Канал
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