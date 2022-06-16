Пожар возник ночью на одной из ветвей газового коллектора на участке "Газпром добыча Уренгой" около 2:30 по местному времени. Место аварии находится между установками комплексной подготовки газа.

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Произошел разрыв трубы диаметром 1400 миллиметров. В результате и возник масштабный пожар. Племени огня достигали нескольких десятков метров в высоту.

Поэтому компания была вынуждена приостановить работу, чтобы перераспределить потоки газа.

Через полтора часа пожар удалось ликвидировать. А впоследствии и производственные мощности снова запустят в работу, уверяют в компании.

В России убеждают, что пострадавших в результате инцидента нет. Правда, спасателей к месту пожара не допустили – ликвидировали все силами частной компании.

Крупнейшее российское газовое месторождение

Пожар произошел на крупнейшем в России Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении (Большой Уренгой), открытом в 1966 году. По запасам углеводородов Уренгойское месторождение отнесено к супергигантскому разряду. Запасы – до 10 триллионов кубометров газа. Оно второе по величине в мире, уступает только месторождению Южный Парс / Северный Купол, расположенный в Персидском заливе, и разделенный между Ираном и Катаром.

Пожар и "хлопок" в России

В России ежедневно появляется информация как не о масштабных пожарах, так и о взрывах. Правда, пропагандисты не используют слово "взрыв" о событиях в России, унизительно заменив его на "хлопок". Украинцы же такие "хлопки" в России называют "хлопком".

17 июня в Красноярской стране возник масштабный пожар на лесозаготовительном предприятии. Его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Для ее ликвидации даже пришлось применить пожарный поезд, а также авиацию самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Немало пылает и российская столица и ее окрестности. Так, 14 июня произошел большой пожар на одном из заводов близ Москвы в Одинцово – вспыхнул лакокрасочный завод . Несколькими днями ранее под Москвой пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде . Этот завод, среди прочего, производит и военную оптику – от биноклей до оптических прицелов.

А 3 июня огонь охватил здание бизнес-центра. Сначала загорелась обшивка центрального входа, а впоследствии огонь распространился на все этажи. Пожар тогда присвоил максимальный ранг.

Что касается "хлопка", то он чаще всего происходит в приграничных с Украиной областях России. В результате одного из таких "хлопков" сгорело немалое количество военной техники в Брянской области , которое привели с войны против Украины.

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