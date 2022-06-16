Пожежа виникла вночі на одній з гілок газового колектора на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" близько 2:30 за місцевим часом. Місце аварії розташовано між установками комплексної підготовки газу.

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Стався розрив труби діаметром 1400 міліметрів. Внаслідок цього і виникла масштабна пожежа. Племені вогню сягали декілька десятків метрів у висоту.

Через це компанія була змушена призупинити роботу, щоб перерозподілити потоки газу.

За півтори години пожежу вдалося ліквідувати. А згодом і виробничі потужності знову запустити у роботу, запевняють у компанії.

У Росії переконують, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Правда рятувальників до місця пожежі не допустили – ліквідовували все силами приватної компанії.

Найбільше російське газове родовище

Пожежа сталася на найбільшому у Росії Уренгойському нафтогазоконденсатному родовищі (Великий Уренгой), яке було відкрите у 1966 році. За запасами вуглеводнів Уренгойське родовище віднесено до супергігантського розряду. Запаси – до 10 трильйоні кубометрів газу. Воно друге за величиною у світі, поступається лише родовищу Південний Парс / Північний Купол, що у Перській затоці, і поділений між Іраном та Катаром.

Пожежі та "бавовна" у Росії

У Росії чи не щодня з'являється інформація як не про масштабні пожежі, так і про вибухи. Правда пропагандисти не використовують слово "вибух" про події в Росії, принизливо замінивши його на "хлопок". Українці ж такі "хлопки" в Росії називають "бавовною".

17 червня в Красноярському країні виникла масштабна пожежа на лісозаготівельному підприємстві. Його площа склала 10 тисяч квадрартних метрів. Для її ліквідації навіть довелося застосувати пожежний поїзд, а також авіацію – літак-амфібію Бе-200 та вертоліт Мі-8.

Чимало палає і російська столиця та її околиці. Так, 14 червня сталася велика пожежа на одному із заводів поблизу Москви в Одінцово – спалахнув лакофарбовий завод. За декілька днів до цього під Москвою палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді. Цей завод, серед іншого, виготовляє і військову оптику – від біноклів до оптичних прицілів.

А 3 червня вогонь охопив будівлю бізнес-центру. Спочатку спалахнути обшивка центрального входу, а згодом вогонь поширився на всі поверхи. Пожежі тоді присвоїли максимальний ранг.

Щодо "бавовни", то вона найчастіше стається у прикордонних з Україною областях Росії. Внаслідок однієї з таких "бавовн", згоріла чимала кількість військової техніки у Брянській області, яку призвели з війни проти України.

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