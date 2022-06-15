Петербурзький міжнародний економічний форум відбувається з 1997 року. І туди навіть навідується російський диктатор Володимир Путін. Очікують на нього й у 2022 році, же він би мав виступити з промовою. Хоча і побоюються замаху на нього.

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Чому для Путіна важливий економічний форум / Ілюстрації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

А от кого точно не буде на цій події – так це представників цивілізованого світу. Вони відмовилися їхати до Росії після її військового вторгнення до України. Саме через це на Росію посипалися різноманітні санкції, що завдали удару по її економіці. Тож про який "економічний форум" можна говорити в країні, чия економіка летить в тартарари.

Але в Росії "знайшли заміну". І вирішили запросити на форум тих людей, яких всі вважають терористами. Навіть сама російська влада.

Так, серед гостей – представники Талібану. Ця організація навіть в Росії вважається терористичною. І тамтешні пропагандисти, коли пишуть про неї, змушені про це вказувати в дужках. Особливо кумедно це виглядає в повідомленнях про офіційні зустрічі кремлівських чинуш та талібів.

Не обійшлося на цьому форумі й без терористів, які підтримувані та спонсоровані самою Росією. Мова йде про представників окупаційної "влади" на тимчасово окупованому Донбасі.

Сода в космосі та силіконова Дуняша

Здивування викликає і те, що показали на форумі. Серед них стенд Башкирської содової компанії. На ньому анімаційна пачка соди щось змішує в тарілці, а після цього "відправляється у транс" – сідала у позу для медитації та опинялася в космосі.

Космічна сода

Та ще більшої цікавості викликала "буфетниця" Дуняша. Вона сама так себе представила. Це робот, який приймав замовлення в буфеті. Правда меню все одно доводилося вибирати на екрані перед нею, а з самої Дуняши вилітали наперед запсиані фрази.

Та відвідувачі звернули увагу на інше, а саме пишні форми. При цьому виявилося, що вони навіть не частина "тіла", а були прикріплені окремо для стенда на форумі. І були вони зроблені зі спеціального силіконового полімеру. Та й сам робот не може ні ходити, ні стояти.

Дуняша з силіконовими формами

Щодо самої Дуняши, то фірма-розробник зізналася, що під час розробки дала їй назву "Донна". А її прототипом була "місіс Перм-2014" Діана Габдулліна, дружина власника компанії розробника. Коштує ця модель 15 мільйонів рублів, а робили її 6 місяців.

В соцмережах вже встигли порівняти цю Дуняшу з Оксаною Марченко – дружиною кума Путіна Віктора Медведчука.

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