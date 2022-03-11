Снова будет дохлая русня, – Стерненко показал видео обстрела по оккупантам

Россияне шестнадцатый день полномасштабно атакуют Украину. Вооруженные Силы и тероборона дают достойный отпор врагу.

Один из моментов удара по оккупантам обнародовал блогер и активист Сергей Стерненко 11 марта. Он отметил, что опубликовал видео с разрешения командования.

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"Опять будет дохлая русня. Добро пожаловать в ад, оккупанты", – сказал Стерненко.

Обстрел оккупантов: смотрите видео

Потери оккупантов

Ракетные войска Вооруженных Сил Украины 10 марта сбили 10 российских самолетов. Один из бомбардировщиков хотел вернуться домой, однако по дороге упал на территории России.

По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражено четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России,

– сообщили в ВСУ.

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