Сергей Лавров цинично обвинил Вашингтон "в агрессивной риторике в отношении России.

Важно Украина, газ, "гарантии безопасности": Шольц и Путин завершили 3-часовые переговоры

По итогам переговоров политики приняли решение о необходимости продолжения совместной работы, а также стороны обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Блинкен получил от Лаврова заверения, что ответ России в рамках диалога по безопасности будет передан в ближайшие дни.

Что известно о "гарантиях безопасности" В декабре 2021 года Россия выдвинула США требования по "гарантиям безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО. Письменные ответы в Кремль передали в конце января 2022 года. В США В декабре 2021 года Россия выдвинула США требования по "гарантиям безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО. Письменные ответы в Кремль передали в конце января 2022 года. В США просили не публиковать их . Однако, в Москве ответами, которые они получили от Запада, недовольны.

Блинкен выразил поддержку Украине

Блинкен по итогам переговоров опубликовал твит, в котором еще раз подчеркнул, что поддержка США Украины является незыблемой.

Во время моего сегодняшнего разговора с министром иностранных дел России Лавровым я подтвердил нашу приверженность искать дипломатическое решение кризиса, который создала Москва. Я еще раз подчеркнул нашу непоколебимую поддержку Украины,

– написал Блинкен.

Заметим, что вопрос "гарантий безопасности" поднимали и во время переговоров Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Последний подчеркнул, что нужна срочная деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться. Зато Путин подчеркнул, что Россия не хочет войны, а также в очередной раз упомянул о "гарантиях безопасности".

Канцлер Германии Шольц уехал в Москву после Киева: смотрите видео