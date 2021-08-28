И снова на грабли: Виталию Кличко нужно быть осторожнее

В свое время я неоднократно писал о недопустимости участия украинских политиков в избирательных кампаниях в других странах, особенно тех, с которыми у нас есть партнерские отношения. Далее читайте на украинском.

Тоді йшлося про вибори в США. Ми й досі розплутуємо негативні наслідки тих проблем.

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Наш державний інтерес в тому, щоб зберігати нейтралітет на виборах в країнах наших партнерів. Чесно кажучи, не думав, що це повториться, та ще й в іншій країні.

Але, згадуючи Черномирдіна, "никогда так не было, и вот опять". Цього разу в Німеччині. Сьогодні й у ЗМІ, й у соцмережах обговорюється участь мера Києва Віталія Кличка у рекламній кампанії ХДС на виборах до Бундестагу ФРГ.

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І знов граблі

Навіщо це Віталію, я ще можу зрозуміти. Але такі речі працюють проти інтересів нашої держави. Я вже писав декілька днів тому, ще неправильно власні політичні потреби ставити вище державних інтересів.

На жаль, наші політики цього й досі не розуміють. Проте в цьому випадку певні ризики можуть виникати й для самого Віталія. Його опоненти вже згадують ситуацію з "Північним потоком – 2", і позицію Арміна Лашета (кандидата в канцлери ФРН від ХДС/ХСС, якого рекламує Віталій Кличко) щодо цього питання.

І тут питання можуть виникати й до політичної позиції самого Віталія. Так що меру Києва треба бути обережнішим у таких ситуаціях.