Сегодня россияне более 100 раз обстреляли ВСУ на разных участках фронта. Так, наступление россиян уже началось. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Есть ли возможность для

По словам Гетьмана, россияне уже начали анонсированные наступательные действия, но просчитались. В прошлом году они планировали "за три дня взять Киев" и "за две недели дойти до Львова". Мол, они "вторая армия мира", которая всех победит. Однако оккупанты не учли мощность наших Вооруженных Сил.

Есть определенное продвижение, ведь там много людей и тяжелые бои. Но не такое, как им того хотелось бы,

– заметил майор запаса ВСУ.

Военный эксперт добавляет, что россияне хотели вернуть Лиман и Изюм. Были планы через Харьков, Полтаву, Запорожье выйти в город Днепр и окружить нашу большую группировку. Также было намерение из Беларуси через запад Украины выйти в Приднестровье.

Там наполеоновские планы были, но пока ничего не выходит. Создается впечатление, что они стали пугаться наступать большими силами. Россияне сосредоточили на линии фронта 97% российской армии,

– утверждает Гетман.

Вражеские войска пытаются атаковать и продвигаться. Однако, считает Гетман, они начинают бояться применить все сосредоточенные там силы.

Они видят, какие потери понесут: по меньшей мере, батальон пехоты убитыми и батальон ранеными каждый день. Они теряют около взвода к танковой роте ежедневно. Это большие потери даже для российской армии, имеющей большой мобилизационный ресурс,

– говорит ветеран российско-украинской войны.

Скорее всего, захватчики не решатся бросить все силы в бой. Если мы их обезвредим, у них вообще не останется военных. "Это наступление они будут наращивать и прожимать. Однако все силы не будут бросать, ведь Россия просто останется без армии", – подытожил Алексей Гетьман.

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