Сегодня россияне более 100 раз обстреляли ВСУ на разных участках фронта. Так, наступление россиян уже началось. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Есть ли возможность для
По словам Гетьмана, россияне уже начали анонсированные наступательные действия, но просчитались. В прошлом году они планировали "за три дня взять Киев" и "за две недели дойти до Львова". Мол, они "вторая армия мира", которая всех победит. Однако оккупанты не учли мощность наших Вооруженных Сил.
Есть определенное продвижение, ведь там много людей и тяжелые бои. Но не такое, как им того хотелось бы,
– заметил майор запаса ВСУ.
Военный эксперт добавляет, что россияне хотели вернуть Лиман и Изюм. Были планы через Харьков, Полтаву, Запорожье выйти в город Днепр и окружить нашу большую группировку. Также было намерение из Беларуси через запад Украины выйти в Приднестровье.
Там наполеоновские планы были, но пока ничего не выходит. Создается впечатление, что они стали пугаться наступать большими силами. Россияне сосредоточили на линии фронта 97% российской армии,
– утверждает Гетман.
Вражеские войска пытаются атаковать и продвигаться. Однако, считает Гетман, они начинают бояться применить все сосредоточенные там силы.
Они видят, какие потери понесут: по меньшей мере, батальон пехоты убитыми и батальон ранеными каждый день. Они теряют около взвода к танковой роте ежедневно. Это большие потери даже для российской армии, имеющей большой мобилизационный ресурс,
– говорит ветеран российско-украинской войны.
Скорее всего, захватчики не решатся бросить все силы в бой. Если мы их обезвредим, у них вообще не останется военных. "Это наступление они будут наращивать и прожимать. Однако все силы не будут бросать, ведь Россия просто останется без армии", – подытожил Алексей Гетьман.
Последние потери врага
- Прошел год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Государство-агрессор рассчитывало на скорую победу и захват нашей страны потеряла 146 820 своих военных.
- Ежедневно героические ВСУ дают достойный отпор врагу. По данным Генштаба, за последние сутки количество захватчиков сократилось еще на 970 человек.
- Также враг несет колоссальные потери в технике. На сегодня украинская армия уничтожила: 3 363 танка, 6 600 боевых бронированных машин, 2 363 артиллерийских систем, 474 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 873 крылатых ракет, 8 катеров, 5224 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 229 единиц специальной техники.