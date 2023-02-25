Сьогодні росіяни понад 100 разів обстріляли ЗСУ на різних ділянках фронту. Так, наступ росіян вже почався. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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За словами Гетьмана, росіяни вже почали анонсовані наступальні дії, але прорахувалися. Минулого року вони планували "за три дні взяти Київ" і "за два тижні дійти до Льова". Мовляв, вони "друга армія світу", яка усіх переможе. Проте окупанти не врахували потужність наших Збройних Сил.

Є певне просування, адже там багато людей і важкі бої. Але не таке, як їм того хотілося б,

– зауважив майор запасу ЗСУ.

Військовий експерт додає, що росіяни хотіли повернути Лиман та Ізюм. Були плани через Харків, Полтаву, Запоріжжя вийти до міста Дніпра й оточити наше велике угрупування. Також був намір з Білорусі через захід України вийти до Придністров'я.

Там наполеонівські плани були, але поки нічого не виходить. Складається враження, що вони почали лякатися наступати великими силами. Росіяни зосередили на лінії фронту 97% російської армії,

– стверджує Гетьман.

Ворожі війська намагаються атакувати й просуватися. Проте, вважає Гетьман, вони починають боятися застосувати усі сили, які там зосереджені.

Вони бачать, яких втрат зазнають: щонайменше батальйон піхоти вбитими та батальйон пораненими кожного дня. Вони втрачають близько взводу до танкової роти щоденно. Це великі втрати навіть для російської армії, яка має великий мобілізаційний ресурс,

– каже ветеран російсько-української війни.

Найімовірніше, загарбники не наважаться кинути усі сили в бій. Якщо ми їх знешкодимо, в них взагалі не залишиться військових. "Цей наступ вони нарощуватимуть й протискатимуть. Однак усі сили не кидатимуть, адже Росія просто залишиться без армії", – підсумував Олексій Гетьман.

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