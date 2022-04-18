Снова тактика отражения, – Лещенко опроверг ложь России о давлении на Медведчука

Сергей Лещенко рассказал о реакции России на обращение Виктора Медведчука к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину. В нем он просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Сергей Лещенко сообщил, что у российских пропагандистов сразу появились фейковые статьи.

Важно Медведчук просит обменять его на жителей и воинов из Мариуполя

Например, в них утверждают, что "украинское гестапо заставило Медведчука записать обращение к Путину с призывом обменять его для выхода окруженных в Мариуполе нацистов и иностранных наемников".



Фейк от пропагандистов / Фото скриншот

"Это ложь, что Медведчук сделал свое заявление под давлением. Мы все 25 лет наблюдаем за Медведчуком в политике, его мимике, его модели поведения, и ничто не указывает на то, что это заявление сделано под принуждением", – пояснил Сергей Лещенко.

Он прокомментировал и информацию об "иностранных наемниках", якобы в подвалах Азовстали. По его словам, это также является ложью. Ведь там находятся украинские защитники, которые уже более полутора месяцев защищают город от государства-оккупанта.

"Только что появилось обращение Медведчука с просьбой его обменять, как мгновенно российские государственные пропагандисты включили зеркальное сообщение", – сообщил Лещенко.



Тактика отражения / Фото скриншот

Он привел в пример статью о британцах, находящихся в плену у россиян и их приспешников. Согласно сообщению, они просят Бориса Джонсона обменять их на Медведчука. "То есть не защитников Мариуполя на Медведчука, а 2 британцев на Медведчука", – подытожил Лещенко.

Смотрите обращение Медведчука