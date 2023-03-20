Пренебрегать воздушной тревогой не стоит. Следует дождаться отбоя в безопасном месте.
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Причина тревоги
Белорусские партизаны в телеграмм-канале "Белорусский Гаюн" сообщили о взлете носителя "Кинжалов".
- 08:58. Аэродром "Барановичи". Взлет истребителя сопровождения.
- 09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ.
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Херсонская,
- Винницкая,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Ровенская,
- Волынская,
- Львовская,
- Закарпатской области.
- В Луганской области воздушная тревога продлится с 4 апреля.
- В АР Крым – с 12 декабря.
Ракетная угроза
В ВМС ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. В Азовском море есть 1 вражеский корабль, а в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 20 ракет.
Напомним, ночью на 18 марта российские войска выпустили по Украине 16 БПЛА "Шахид". Дроны они запускали по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря выпустили из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевщину и западные регионы Украины.