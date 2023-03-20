Пренебрегать воздушной тревогой не стоит. Следует дождаться отбоя в безопасном месте.

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Причина тревоги

Белорусские партизаны в телеграмм-канале "Белорусский Гаюн" сообщили о взлете носителя "Кинжалов".

  • 08:58. Аэродром "Барановичи". Взлет истребителя сопровождения.
  • 09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ.

Где объявили тревогу

  • Киев и Киевская область,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Херсонская,
  • Винницкая,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская,
  • Ровенская,
  • Волынская,
  • Львовская,
  • Закарпатской области.
  • В Луганской области воздушная тревога продлится с 4 апреля.
  • В АР Крым – с 12 декабря.

Ракетная угроза

В ВМС ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. В Азовском море есть 1 вражеский корабль, а в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 20 ракет.

Напомним, ночью на 18 марта российские войска выпустили по Украине 16 БПЛА "Шахид". Дроны они запускали по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря выпустили из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевщину и западные регионы Украины.