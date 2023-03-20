Нехтувати повітряною тривогою не варто. Слід дочекатись відбою в безпечному місці.

Читайте також Ідея-фікс окупантів: на чому Росія зосередить ракетні удари

Причина тривоги

Білоруські партизани у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт носія "Кинджалів".

08:58. Аеродром "Барановичі". Зліт винищувача супроводу.

09:00. Аеродром "Мачуліщі". Зліт МіГ-31К ВКС РФ.

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,



Харківська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Миколаївська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Херсонська,

Вінницька,

Житомирська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Рівненська,

Волинська,

Львівська,

Закарпатська області.

У Луганській області повітряна тривога триває з 4 квітня.

В АР Крим – з 12 грудня.

Ракетна загроза

У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на 19 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. В Азовському морі є 1 ворожий корабель, а в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 20 ракет.

Нагадаємо, вночі на 18 березня російські війська випустили по Україні 16 БпЛА "Шахід". Дрони вони запускали з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, випустили з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.