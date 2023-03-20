Нехтувати повітряною тривогою не варто. Слід дочекатись відбою в безпечному місці.

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Причина тривоги

Білоруські партизани у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт носія "Кинджалів".

  • 08:58. Аеродром "Барановичі". Зліт винищувача супроводу.
  • 09:00. Аеродром "Мачуліщі". Зліт МіГ-31К ВКС РФ.

Де оголосили тривогу

  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Херсонська,
  • Вінницька,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Рівненська,
  • Волинська,
  • Львівська,
  • Закарпатська області.
  • У Луганській області повітряна тривога триває з 4 квітня.
  • В АР Крим – з 12 грудня.

Ракетна загроза

У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на 19 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. В Азовському морі є 1 ворожий корабель, а в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 20 ракет.

Нагадаємо, вночі на 18 березня російські війська випустили по Україні 16 БпЛА "Шахід". Дрони вони запускали з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, випустили з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.