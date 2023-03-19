Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські загарбники намагатимуться атакувати Бахмут.

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Адже це місто-фортеця для окупантів має дуже велике символічне значення. За словами Ступака, ворог кидатиме до Бахмута все нові й нові сили.

Росіяни самі визнають, що для них це місто стало пасткою. Вони настільки глибоко туди влізли, що вже не можуть його кинути,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що Росія витратила на штурм Бахмута надто багато часу та зусиль і зазнала величезних втрат. Після такого для ворога стало принциповим питанням показати хоча б якісь досягнення під Бахмутом.

Ідея-фікс росіян

Водночас російські загарбники найближчим часом не припинять обстрілювати територію України.

Зараз окупанти концентруються на виявленні місць, де базується українська техніка, яка готується до контрнаступу ЗСУ,

– сказав Ступак.

За його словами, про такі плани ворога свідчать останні обстріли території України – масована ракетна атака 9 березня та атака іранськими "Шахідами" 18 березня.

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Головна мета Росії

Ступак переконаний, що ці обстріли були націлені на місця, де компактно зберігається західна техніка, амуніція, боєприпаси та паливо.

Це для росіян зараз ідея-фікс – знищити ці склади, як ми знищували їхні,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Експерт Українського інституту майбутнього пояснив, що таким чином окупанти хочуть зірвати контрнаступ Збройних Сил України.

Ситуація на фронті: коротко