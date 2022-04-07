По его словам, Украина неоднократно сообщала, что они готовы к переговорам.

Важно Мы предоставим Украине не только то, что предоставляли, но и новые системы обороны, – Блинкен

"Со стороны России мы пока не видим такого серьезного настроя. Я не знаю насколько повлияет Буча на эту ситуацию. Не знаю, какой у Путина расчет и что он решит", – сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что сейчас их задача – предоставлять Украине все необходимое для самообороны. Таким образом, если пойдут переговоры, это поможет Украине иметь более сильную позицию.

"Чтобы мы могли продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций", — добавил Блинкен.

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