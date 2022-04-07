За його словами, Україна ж неодноразово повідомляла, що вони готові до перемовин.

Важливо Ми надаватимемо Україні не тільки те, що надавали, а і нові системи оборони, – Блінкен

"Зі сторони Росії ми поки не бачимо такого серйозного налаштування. Я не знаю наскільки вплине Буча на цю ситуацію. Не знаю, який у Путіна розрахунок і що він вирішить", – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що зараз їх завдання – надавати Україні все необхідне для самооборони. Таким чином, якщо підуть перемовини, це допоможе Україні мати сильнішу позицію.

"Щоб ми могли продовжувати чинити тиск на Росію у вигляді санкцій", – додав Блінкен.

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