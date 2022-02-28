Со всех сторон в город Сумы направляется вражеская техника
28 февраля 2022 , 12:41Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Со всех сторон в город направляется вражеская техника. Есть угроза уличных боев!
Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Он призвал всех оставаться в безопасном месте дома, подальше от окон.
Важно Под Ахтыркой россияне на БТР расстреляли гражданских людей
Добавим, Ахтырка на Сумщине постоянно находится под вражеским обстрелом. Здесь погибли уже по меньшей мере 6 человек, ранены около 60.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.