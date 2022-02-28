Со всех сторон в город Сумы направляется вражеская техника

Со всех сторон в город направляется вражеская техника. Есть угроза уличных боев!

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Он призвал всех оставаться в безопасном месте дома, подальше от окон.

Важно Под Ахтыркой россияне на БТР расстреляли гражданских людей

Добавим, Ахтырка на Сумщине постоянно находится под вражеским обстрелом. Здесь погибли уже по меньшей мере 6 человек, ранены около 60.

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