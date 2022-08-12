Фантастическую историю спасения Эльмы сообщает 24 канал со ссылкой на ГПСУ.

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Денис вместе с Эльмой встретили 24 февраля на позициях вблизи Мариуполя. Во время одного из обстрелов бойцы находились в укрытии, но оказалось, что до безопасного места добрались не все.

Были очень сильные обстрелы, мы закрепились все готовые принять первые бои. Заняли сектор. С собой я взял свою боевую подругу, мы вместе были на позициях. Должны были скрываться от обстрелов, и она убежала,

– вспомнил Денис.

Ночью другие бойцы, глядя в тепловизоры в сторону врага, увидели движение. Оказалось, собачка заблудилась и бежала как раз к оккупантам.

"Забежала в посадку, и там сработала сигнальная ракета, потом был взрыв. Все подумали, что собачка погибла. У меня также было настроение такое очень подавленное, волновался, не было возможности выйти с позиций и пойти поискать ее", – рассказал пограничник.

Можно было подумать, что это конец. Собачка взорвалась на мине, но нет. Уже через 2 суток тяжелых боев боец получил хорошую новость.

"Пройдя все минные поля, она вернулась ко мне"

Собратья Дениса передали ему, что зафиксировали движение со стороны посадки в сторону украинских бойцов.

Она бежала и прибежала к нам на позиции. Я знал, что она найдет меня, чувствовал это. Пройдя все минные поля, она вернулась ко мне. Было радостное волнение, что мы продолжаем свой боевой путь вместе,

– сказал он.

Денис и Эльма верят в победу Украины и уже строят планы на будущее:

"После нашей Победы мы с ней поедем в Ялту, Крым. Будем купаться в Черном море".

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