Фантастическую историю спасения Эльмы сообщает 24 канал со ссылкой на ГПСУ.
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Денис вместе с Эльмой встретили 24 февраля на позициях вблизи Мариуполя. Во время одного из обстрелов бойцы находились в укрытии, но оказалось, что до безопасного места добрались не все.
Были очень сильные обстрелы, мы закрепились все готовые принять первые бои. Заняли сектор. С собой я взял свою боевую подругу, мы вместе были на позициях. Должны были скрываться от обстрелов, и она убежала,
– вспомнил Денис.
Ночью другие бойцы, глядя в тепловизоры в сторону врага, увидели движение. Оказалось, собачка заблудилась и бежала как раз к оккупантам.
"Забежала в посадку, и там сработала сигнальная ракета, потом был взрыв. Все подумали, что собачка погибла. У меня также было настроение такое очень подавленное, волновался, не было возможности выйти с позиций и пойти поискать ее", – рассказал пограничник.
Можно было подумать, что это конец. Собачка взорвалась на мине, но нет. Уже через 2 суток тяжелых боев боец получил хорошую новость.
"Пройдя все минные поля, она вернулась ко мне"
Собратья Дениса передали ему, что зафиксировали движение со стороны посадки в сторону украинских бойцов.
Она бежала и прибежала к нам на позиции. Я знал, что она найдет меня, чувствовал это. Пройдя все минные поля, она вернулась ко мне. Было радостное волнение, что мы продолжаем свой боевой путь вместе,
– сказал он.
Денис и Эльма верят в победу Украины и уже строят планы на будущее:
"После нашей Победы мы с ней поедем в Ялту, Крым. Будем купаться в Черном море".
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