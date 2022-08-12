Фантастичну історію порятунку Ельми повідомляє 24 канал з посиланням на ДПСУ.

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Денис разом з Ельмою зустріли 24 лютого на позиціях поблизу Маріуполя. Під час одного з обстрілів бійці перебували в укритті, але виявилось, що до безпечного місця дісталися не всі.

Були дуже сильні обстріли, ми закріпилися всі, готові прийняти перші бої. Зайняли сектор. З собою я взяв свою бойову подругу, ми разом були на позиціях. Повинні були ховатися від обстрілів, і вона втікла,

– згадав Денис.

Уночі інші бійці, дивлячись у тепловізори у бік ворога, побачили рух. Виявилось, собачка заблукала та бігла якраз до окупантів.

"Забігла в посадку, і там спрацювала сигнальна ракета, потім був вибух. Всі подумали, що собачка загинула. В мене також був настрій такий дуже пригнічений, хвилювався, не було можливості вийти з позицій і піти пошукати її", – розповів прикордонник.

Можна було подумати, що це кінець. Собачка підірвалася на міні, але ні. Вже за 2 доби важких боїв боєць отримав хорошу новину.

"Пройшовши всі мінні поля, вона повернулася до мене"

Побратими Дениса передали йому, що зафіксували рух зі сторони посадки у бік українських бійців.

Це вона бігла й прибігла до нас на позиції. Я знав, що вона мене знайде, відчував це. Пройшовши всі мінні поля, вона повернулася до мене. Було радісне хвилювання, що ми продовжуємо свій бойовий шлях разом,

– сказав він.

Денис та Ельма вірять у перемогу України та вже будуть плани на майбутнє:

"Після нашої Перемоги ми з нею поїдемо в Ялту, Крим. Будемо купатися в Чорному морі".

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