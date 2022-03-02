Собака пограничников тоже указала направление российским захватчикам: милое видео
2 марта 2022 , 13:47Читати новину українською
Источник:ГНС Украины
Собаке-пограничнику и звезде тиктока по имени Вайрис также есть что сказать российским оккупантам - она поддержала флешмоб и рассказала, куда стоит идти "русскому кораблю".
Немецкая овчарка, работающая в пограничной службе Украины, рассказала оккупантам, куда им идти.
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Песик ответил хозяйке, куда идет "российский корабль" и растрогал сеть.
Смотрите видео собаки-патриота:
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