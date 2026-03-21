"Нашла более 170 человек": собака-спасательница Ханна умерла от тяжелой болезни

Доберманка по имени Ханна, которая искала и спасала людей во время работы в горячих точках и на местах вражеских ударов, умерла 20 марта из-за болезни.

Смертельное заболевание у собаки диагностировали год назад. Печальную весть сообщили в павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде "Антарес".

Что известно об умершей собаке-спасательнице?

Ханна участвовала в операциях по поиску как живых людей, так и тел и останков погибших. Ее привлекали к работе с полицией, ГСЧС и проектом "На щите".

Доберманка участвовала в поисковых миссиях в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Собака работала в сверхсложных локациях, в частности на местах прилетов в Покровске, Мирнограде, Краматорске, Селидово, Днепре, Запорожье и многих других населенных пунктах.

В кинологическом отряде рассказали, что Ханна помогла "вернуть из небытия более 170 душ". Кроме того, однажды ей удалось найти живым человека через 7 суток после исчезновения.

Вместе с тем собака помогала людям и психологически, доберманку привлекали к терапевтическим визитам и пускали даже в реанимацию Центрального госпиталя Западного региона.

Однако в прошлом году доберманке поставили смертельный диагноз. Ей давали 2 – 3 месяца жизни и все это время она продолжала спасать и помогать.

Вся ее жизнь – это поиск. Ханна положила здоровье и заработала тот диагноз, работая на местах тяжелых боев и вражеских атак. Одна из миссий последних месяцев ускорила ее смерть,

– написали в "Антарес".

