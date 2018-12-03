Собака Джорджа Буша-старшего скорбила возле его гроба: трогательное фото

В США началась церемония прощания с 41 президентом США Джорджем Бушем-старшим. Появилось фото, на котором его собака лежит рядом с гробом.

Фото опубликовано в аккаунте собаки Салли в Instagram.

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На снимке собака грустно лежит в нескольких сантиметрах от своего умершего хозяина, а в комментарии говорится: "Миссия завершена".

Служебная собака породы лабрадор-ретривер у экс-президента США появилась в июне этого года (ему ее подарили). Пес умеет открывать двери, приносить вещи и вызвать помощь. Собака стала помощником Буша-старшего.

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Назвали Салли в честь пилота-героя, который успешно приземлился на поврежденном пассажирском самолете на реку Гудзон, тем самым спас жизни 155 человек. Эта история произошла в 2009 году, позже был снят фильм "Чудо на Гудзоне", посвященный ей. У пилота было прозвище Салли.

Напомним, 41-го президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории Техасского университета. Именно здесь располагается библиотечный комплекс, названный в его честь, однако политик не учился в этом заведении высшего образования.