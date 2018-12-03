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      Собака Джорджа Буша-старшого сумувала біля його труни: зворушливе фото

      7702 Читать новость на русском
      Джордж Буш-старший
      Джордж Буш-старший / Фото з соціальних мереж

      У США розпочалася церемонія прощання з 41 президентом Джорджом Бушом-старшим. З’явилося фото, на якому його собака лежить поруч з труною.

      Фото опубліковано в акаунті собаки Саллі в Instagram.

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      На знімку собака сумно лежить в декількох сантиметрах від свого померлого господаря, а в коментарі говориться: "Місія завершена".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Mission complete.

      Допис, поширений Sully H.W. Bush (@sullyhwbush)

      Службова собака породи лабрадор-ретрівер у екс-президента США з'явилася в червні цього року (йому її подарували). Пес вміє відкривати двері, приносити речі і викликати допомогу. Собака стала помічником Буша-старшого.

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      Назвали Саллі в честь пілота-героя, який успішно приземлився на пошкодженому пасажирському літаку на річку Гудзон, тим самим врятував життя 155 осіб. Ця історія сталася в 2009 році, пізніше був знятий фільм "Чудо на Гудзоні", присвячений їй. У пілота було прізвисько Саллі.

      Нагадаємо, 41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.

      Теги: Новини США Втрати
      Джерело: 24 Канал
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