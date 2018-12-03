Собака Джорджа Буша-старшого сумувала біля його труни: зворушливе фото

У США розпочалася церемонія прощання з 41 президентом Джорджом Бушом-старшим. З’явилося фото, на якому його собака лежить поруч з труною.

Фото опубліковано в акаунті собаки Саллі в Instagram.

Читайте також: Друг Джорджа Буша-старшого розповів про його останні слова

На знімку собака сумно лежить в декількох сантиметрах від свого померлого господаря, а в коментарі говориться: "Місія завершена".

Службова собака породи лабрадор-ретрівер у екс-президента США з'явилася в червні цього року (йому її подарували). Пес вміє відкривати двері, приносити речі і викликати допомогу. Собака стала помічником Буша-старшого.

Читайте також: Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США

Назвали Саллі в честь пілота-героя, який успішно приземлився на пошкодженому пасажирському літаку на річку Гудзон, тим самим врятував життя 155 осіб. Ця історія сталася в 2009 році, пізніше був знятий фільм "Чудо на Гудзоні", присвячений їй. У пілота було прізвисько Саллі.

Нагадаємо, 41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.