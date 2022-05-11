Эти дураки искренне верили, что независимостью они спасутся от России Ельцина и сохранят коммунистический заповедник – а он запретил КПУ уже на следующий день.

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В Москве были в шоке

Он манипулировал украинскими избирателями 1 декабря 1991 – они не очень понимали, что такое независимость, но верили в богатую Украину, которую он им обещал – при этом он вообще не разбирался в экономике. Он манипулировал честолюбием Ельцина в Беловежской пуще – Борис Николаевич поверил, что станет царем, причем не только Великой, но и Белой и Малой Руси – нужно лишь убрать Горбачева и избавиться от СССР.

А в результате Кравчук использовал СНГ в качестве инструмента для развода. В Москве были в шоке, когда в Украине появилась своя армия и своя валюта, но было уже поздно.

Хотели бы вы, чтобы он не манипулировал? Чтобы был кристально честен? Да, пожалуй, тоже можно было – не с Кравчуком.

Кравчука ненавидели Горбачев и Ельцин / Фото Getty Images

Не исключаю, что и война была бы уже тогда, только воевала бы Советская армия, которая была бы в наших казармах – если кто-то забыл, никаких своих войск Украина тогда просто не имела.

И Крым могли бы отобрать уже тогда, а не в 2014 году – Россия заявила о своих правах на него 24 августа 1991 года, а возглавлял делегацию из Москвы, приехавшую в Киев после провозглашения независимости, политический учитель Путина Анатолий Собчак, мэр Петербурга. И да, он уже тогда думал так, как Путин сейчас – я это хорошо помню.

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Кремль не смог обыграть Кравчука

Леонид Кравчук образца 1991 года – один из сильнейших даже не украинских, а постсоветских политиков. Кремль не мог его обыграть. Горбачев его ненавидел, а потом возненавидел и Ельцин – конечно, за обман, за то, что не получил Украину в приданое.

И они его свергли – выборы 1994 года – это была российская политтехнологичная конструкция. О том, что Леонид Кучма победит на выборах, я узнал от президента Узбекистана Ислама Каримова, кажется, за неделю до голосования – Ислам Абдуганиевич мне даже процент во втором туре назвал и подтвердил: "Мы так решили с Ельциным, Кравчук слишком независимо себя ведет".

Но, конечно, не от них все зависело. От украинского народа. В 1991 году особого выбора у народа не было. В 1994 году выбор был между Украиной и Россией.

Как это уже неоднократно впоследствии будет в нашей истории, "больше половины" народа возьмет курс на восток. Электоральные ошибки одних будут возмещаться восстаниями других. Обманывать Россию будет уже некому.

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