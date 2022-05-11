Хотели в Кремле навязать Украине псевдореспублики на Донбассе как "уклад" и разрушить украинскую государственность? Ну, получат, такой "уклад" внутри России.
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Бессмысленный и беспощадный бунт
Вот серьезно: не исключаю, что ментальное аутсайдерство вместе с экономическим кризисом заставит русских вспомнить, что они таки русские. А русский бунт, как мы знаем, бессмысленный и беспощадный.
Вначале про беспощадный, применительно к сегодня. Ирония истории заключается в том, что в самой России может повториться то, что Кремль организовал в первые дни в Донецке в 2014 году. Такой вот бумеранг – начнется мародерство магазинов, поджег имущества и собственности элиты.
Важно Путин не смог договориться с Украиной и теперь прячет провал за выгодной легендой
Теперь про бессмысленный
История России показывает, что в кризисные периоды они не катарсис проходят (и дальше обновление), а погружаются в еще большее дерьмо. Не исключено, что на смену ватникам придут мерзавцы.
Или (как альтернатива) – появятся тот/те, кто смогут сформулировать, что такое Россия как государство в 21 веке, со всеми последующими кардинальными трансформациями, включая отказ от ядерного оружия. Чтобы от неё не шарахались извне и внутри. Если это вообще возможно.
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