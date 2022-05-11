Ці дурні щиро вірили, що незалежністю вони врятуються від Росії Єльцина та збережуть комуністичний заповідник – а він заборонив КПУ вже наступного дня.

Читайте Такий ось бумеранг: у Росії все посиплеться як картковий будиночок

У Москві були шоковані

Він маніпулював українськими виборцями 1 грудня 1991 року – вони не дуже розуміли, що таке незалежність, але вірили в багату Україну, яку він їм обіцяв – при цьому він взагалі не розбирався в економіці. Він маніпулював честолюбством Єльцина в Біловезькій пущі – Борис Миколайович повірив, що стане царем, причому не тільки Великої, а й Білої, і Малої Русі – треба лише прибрати Горбачова та позбутися СРСР.

А в результаті Кравчук використав СНД як інструмент для розлучення. У Москві були шоковані, коли в Україні з'явилася своя армія та своя валюта, але було вже пізно.

Чи хотіли б ви, щоб він не маніпулював? Щоб був кришталево чесним? Так, мабуть, також можна було – не з Кравчуком.

Кравчука ненавиділи Горбачов і Єльцин / Фото Getty Images

Не виключаю, що й війна була б уже тоді, тільки воювала б Радянська армія, яка була б у наших казармах – якщо хтось забув, жодних своїх військ Україна тоді просто не мала.

І Крим могли б відібрати вже тоді, а не 2014 року – Росія заявила про свої права на нього 24 серпня 1991 року, а очолював делегацію з Москви, яка приїхала до Києва після проголошення незалежності політичний вчитель Путіна Анатолій Собчак, мер Петербурга. І так, він уже тоді думав так, як Путін зараз – я добре це пам'ятаю.

Важливо З цегляним обличчям і валізкою: біля Путіна помітили невідомого персонажа

Кремль не зміг обіграти Кравчука

Леонід Кравчук зразка 1991 року – один із найсильніших навіть не українських, а пострадянських політиків. Кремль не міг його обіграти. Горбачов його ненавидів, а потім зненавидів і Єльцин – ясна річ, за обман, за те, що не отримав Україну в посаг.

І вони його скинули – вибори 1994 року – це була російська політтехнологічна конструкція. Про те, що Леонід Кучма переможе на виборах, я дізнався від президента Узбекистану Іслама Карімова, здається, за тиждень до голосування – Іслам Абдуганійович мені навіть відсоток у другому турі назвав і підтвердив: "Ми так вирішили з Єльциним, Кравчук занадто незалежно поводиться".

Але, звісно, ​​не від них все залежало. Від українського народу. У 1991 році особливого вибору у народу не було. У 1994 році вибір був: між Україною та Росією.

Як це вже неодноразово згодом буде у нашій історії, "більш ніж половина" народу візьме курс на схід. Електоральні помилки одних відшкодовуватимуться повстаннями інших. Обманювати Росію буде вже нікому.

За темою – Що потрібно знати про Леоніда Кравчука: дивіться відео