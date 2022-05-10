Букву Z напередодні вони в московському небі до посиніння репетирували. Мабуть, zарепетирували по самісіньке не можу. Небо не витримало.

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Цинізм та квіточки

Ще з параду Путін йшов, спілкуючись із двома людьми. Один із них – Шойгу. Другого взагалі не знаю. Підкажіть.

Потім він квіти покладав містам-героям. Це, звичайно, виглядало суперцинічно: однією рукою на Одесу ракету запускає, іншою – квіточки кладе.

Путіна супроводжувала людина з валізою / Фото з фейсбуку Олени Риковцевої

​Важливо Такої ганьби російська армія ще ніколи не знала

Невідомий із валізою

Ну, і третій персонаж, який був з ним увесь час поряд – це хлопець із цегляним обличчям і ядерною валізкою.

Ось усе коло спілкування після параду. Невідомий перець, Шойгу і людина з валізою, ну ця, втім, не для розмов.

UPD. Обізнана людина написала в особисті. Невідомий перець – це охоронець із ФСО. Мабуть, дуже наближений.

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