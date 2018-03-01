Собчак облила Жириновского водой: история получила продолжение в карикатуре

Во время теледебатов кандидат в президенты России Ксения Собчак вылила на Владимира Жириновского, который также целится на кресло главы Кремля, стакан воды.

Конфликт между политиками произошел во время выступления еще одного кандидата – Сергея Бабурина.

Владимир Жириновский вмешался в его выступление, Ксения Собчак попыталась его успокоить, но лидер ЛДПР назвал ее "дурой". В результате – Собчак вылила на Жириновского стакан воды.

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Российский художник Сергей Елкин нарисовал к теме точную карикатуру, которую опубликовало издание DW в своем Facebook.

Как охладить на дебатах Жириновского, который разошелся не на шутку? Для этого вам понадобится один стакан воды и одна Ксения Собчак,

– говорится в заметке к рисунку.