Собчак облила Жиріновського водою: історія отримала продовження у карикатурі

Під час теледебатів кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак вилила на Володимира Жиріновського, який також цілиться на крісло глави Кремля, склянку води.

Конфлікт між політиками відбувся під час виступу ще одного кандидата – Сергія Бабуріна.

Володимир Жиріновський втрутився у його виступ, Ксенія Собчак спробувала його заспокоїти, але лідер ЛДПР назвав її "дурепою". В результаті – Собчак вилила на Жиріновського склянку води.

Читайте також: Путін хворий: здоров'я російського лідера висміяли у влучній карикатурі

Російський художник Сергій Йолкін намалював до теми влучну карикатуру, яку опублікувало видання DW у своєму Facebook.

Як охолодити на дебатах Жиріновського, який розійшовся не на жарт? Для цього вам знадобиться одна склянка води і одна Ксенія Собчак,

– йдеться в дописі до малюнка.