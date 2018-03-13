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Собчак пояснила, почему жителей России можно назвать лохами

506 Читати новину українською
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Соцсети

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что россиян иначе, как лохами назвать нельзя, поскольку они на протяжении 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит.

Такое заявление политик сделала во время предвыборных теледебатов в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

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По ее словам, девяностые произошли из-за того, что была построена "адская система совка и Советского Союза, который сделал так, что население обнищало".

Кроме того, она ответила на обвинения со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который привел цитату якобы из ее интервью. Так, по его словам, Собчак в свое время убеждала, что Россия – идеальный полигон по наблюдению за лохожителями, а люди, ненавидящие ее, называются быдлом, и эта черта ствойственна именно россиянам.

"Это все ложь и это не мои слова. Я это утверждаю. Я судилась касаемо этого интервью. А что касается лохов и всего прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще, конечно, они называются? Не будьте лохами, которые приходят в казино, надеясь выиграть золотой ключик", – резюмировала Собчак.

Собчак заявила, что жителей России не будет ошибкой назвать лохами: видео

Теги: Новости политики Новости России Ксения Собчак Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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