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Собчак пояснила, чому жителів Росії можна назвати лохами

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Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Соцмережі

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак стверджує, що росіян інакше, як лохами назвати не можна, оскільки вони упродовж 18 років вибирають одну і ту ж владу, не розуміючи, до чого це все призводить.

Таку заяву політикиня зробила під час передвиборчих теледебатів у ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

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За її словами, 90-і сталися через те, що було вибудовано "пекельну систему совка та Радянського Союзу, який зробив так, що населення зубожіло".

Крім того, вона відповіла на обвинувачення з боку лідера ЛДПР Володимира Жиріновського, який навів цитату нібито з її інтерв’ю. Так, за його словами, Собчак свого часу переконувала, що Росія — ідеальний полігон за спостереженням за лохожителями, а люди, що ненавидять її, називаються бидлом, і ця риса є властивою саме росіянам.

"Це все брехня та це не мої слова. Я це стверджую. Я судилася щодо цього інтерв’ю. А що стосується лохів і всього іншого. Якщо люди 18 років вибирають одну і ту ж владу, не розуміючи, до чого це все призводить, то як ще, звичайно, вони називаються? Не будьте лохами, які приходять в казино, сподіваючись виграти золотий ключик", — резюмувала Собчак.

Собчак заявила, що жителів Росії не буде помилкою назвати лохами: відео

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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