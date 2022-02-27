Собираем трупы по Украине, они засеяли наши поля, – Верещук об убитых оккупантах

России не удалось осуществить свой план по захвату Украины – Вооруженные силы дают достойный отпор. На украинских землях уже лежат тысячи убитых оккупантов.

Об этом в эфире 24 канала сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Она накануне обратилась к Красному Кресту, чтобы те помогли вывезти тела оккупантов в Россию.

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"Мы не орда, мы – воины, потомки Киевской Руси. Мы воевали и умеем воевать. Мы не издеваемся над трупами и не собираемся превращаться в них", – заверила Верещук.

Она подчеркнула, что Украина хочет просто вернуть всех оккупантов на свою землю.

Мы хотим, чтобы их матери получили тысячи трупов России и делали с ними то, что считают нужным,

– заявила вице-премьер-министр.

"Министр инфраструктуры ищет возможность, как это сделать, ведь их тысячи. Мы их собираем по всей Украине. Они засеяли наши поля. Извините за подробности, но я должна это сказать – собаки отгрызают им головы. А что делать? У нас нет времени, мы должны одерживать победу", – подытожила Верещук.

Верещук об убитых оккупантах: смотрите видео