Собирают на Донбассе железный кулак для второго удара, – военный эксперт о ловушке от России

Оккупанты снимают часть сил и средств с Черниговского и Киевского направлений и перебрасывают их на Донбасс. Они собирают там "железный кулак", чтобы нанести нам еще один мощный удар.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Также, курсируя по российской территории, оккупанты пополняют потери в личном составе и технике.

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"Они собирают на Донбассе железный кулак для того, чтобы нанести нам еще один мощный удар. Это та вторая волна, о которой мы говорили", – отметил эксперт.

Россия готовит военную ловушку

По мнению Жданова, те российские войска, которые останутся на Киевском и Черниговском направлении, будут наносить нам тактические удары, чтобы Украина не забрала оттуда своих военных, чтобы перебросить их на Донбасс. Таким образом, Россия готовит военную ловушку.

Донбасс – это ключ всей этой войны. Это либо победа, либо поражение. Не дай Бог, они будут иметь успех на Донбассе. Тогда будет неважно, будет ли победа под Киевом. Наша главная задача – удержать Донбасс и нанести им такое же поражение, как и на Киевском направлении. Олег Жданов Военный эксперт

В то же время, Жданов добавил, что не сомневается в действиях Генштаба Вооруженных Сил Украины, учитывая, какую методику украинская сторона использует во время ведения войны.

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