Спикер Рады Дмитрий Разумков надеется, что заседание состоится именно 23 августа. Он уверен, что для этого найдут достаточно подписей депутатов.

Кстати Рада соберется на внеочередное заседание: Гончаренко назвал дату и причину

Согласно законодательству, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов.

Почему нужна дополнительная сессия

Разумков рассказал, что планируют принять постановление о парламентском измерении Крымской платформы. Он добавил, что руководство парламентов Чехии и Швейцарии подтвердило намерение посетить Верховную Раду во время мероприятий Крымской платформы.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал на заседании рассмотрят проект постановления об обращении к западным партнерам. В частности, об усилении международного сотрудничества в рамках противодействия агрессии России.

Что такое Крымская платформа? Это дипломатическая инициатива Украины, направленная на международное сотрудничество. Она должна координировать вопросы деоккупации Крыма и защиты прав людей на оккупированном полуострове.

Кстати, первый саммит инициативы состоится 23 августа. Участие в нем уже подтвердили Это дипломатическая инициатива Украины, направленная на международное сотрудничество. Она должна координировать вопросы деоккупации Крыма и защиты прав людей на оккупированном полуострове.Кстати, первый саммит инициативы состоится 23 августа. Участие в нем уже подтвердили 28 стран.

Заседание будет и 24 августа

В День Независимости Украины, 24 августа, Верховная Рада тоже соберется на торжественное заседание. Однако, по словам Разумкова, его проведение не требует сбора подписей народных депутатов, поскольку принимать решения не планируют.