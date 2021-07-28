Спікер Ради Дмитро Разумков сподівається, що засідання відбудеться саме 23 серпня. Він впевнений, що для цього знайдуть достатньо підписів депутатів.

До речі Рада збереться на позачергове засідання: Гончаренко назвав дату і причину

Згідно з законодавством, потрібно зібрати не менше 150 підписів нардепів.

Чому потрібна додаткова сесія

Разумков розповів, що планують ухвалити постанову про парламентський вимір Кримської платформи. Він додав, що керівництво парламентів Чехії та Швейцарії підтвердило намір відвідати Верховну Раду під час заходів Кримської платформи.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко розповідав, на засіданні розглянуть проєкт постанови про звернення до західних партнерів. Зокрема, про посилення міжнародного співробітництва в рамках протидії агресії Росії.

Що таке Кримська платформа Це дипломатична ініціатива України, спрямована на міжнародну співпрацю. Вона має координувати питання деокупації Криму та захисту прав людей на окупованому півострові.

До речі, перший саміт ініціативи відбудеться саме 23 серпня. Участь у ньому вже підтвердили Це дипломатична ініціатива України, спрямована на міжнародну співпрацю. Вона має координувати питання деокупації Криму та захисту прав людей на окупованому півострові.До речі, перший саміт ініціативи відбудеться саме 23 серпня. Участь у ньому вже підтвердили 28 держав.

Засідання буде і 24 серпня

У День Незалежності України, 24 серпня, Верховна Рада теж збереться на урочисте засідання. Однак, за словами Разумкова, його проведення не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки ухвалювати рішення не планують.